В Абакане завели дело из-за поста жительницы о притеснении коренного населения

В Хакасии завели уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности в отношении 30-летней жительницы Абакана Лидии Баиновой после её поста во «ВКонтакте», со ссылкой на копию постановления управления ФСБ по Хакассии пишет «Тайга.инфо».

В постановлении подчёркивается, что Баинова опубликовал пост «с целью призыва неограниченного круга лиц к осуществлению насильственных действий в отношении представителей русского этноса, проживающих на территории РФ». В частности, в её сообщении говорилось, что в игровой комнате одного из заведений Абакана дети заявили, что «вход туда только русским». Она также написала, что постоянно сталкивается с национализмом в Абакане.

Свою вину женщина не признаёт и считает, что привлекла внимание ФСБ из-за своей общественной деятельности. Как отмечает издание, Баинова занимается популяризацией народной культуры Хакассии, участвовала в музыкальном фестивале национальных культур и выступает за сохранение народных традиций и языка.

По словам адвоката правозащитной организации «Агора» Владимира Васина, защищающего Лидию Баинову, следствие выполнило психолого-лингвистическую экспертизу поста, которую проводила кандидат психологических наук Ольга Якоцуц.

«Баинова считает, что на сегодняшний день возникла необходимость в применении кардинальных мер возрождения хакасского языка посредством различных методов, в том числе включающих угрозу применения насилия как в отношении хакасского населения, так и в отношения правительства республики», — говорится в заключении Якоцуц.

Стоит отметить, что «Патриоты России» называли Якоцуц местным представителем «Общероссийского народного фронта».

В свою очередь адвокат заявил, что защита не видит в посте Баиновой ничего экстремистского. Там присутствует «точка зрения по наболевшему вопросу, выраженная очень эмоционально», отметил Васин.