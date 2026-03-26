В 2025 году Генпрокуратура РФ удовлетворила почти 100 тысяч жалоб на работу управляющих компаний

В 2025 году Генеральная прокуратура России удовлетворила 96,9 тысячи жалоб на работу управляющих компаний.

«При проверке обращений прокурорами выявлялись факты предоставления гражданам коммунальных услуг ненадлежащего качества, не выполнения управляющими компаниями обязательств по содержанию жилого фонда, завышения тарифов и платы за коммунальные услуги, нарушения порядка их предоставления», — сообщили в ведомстве.

В ГП РФ отмечают, что в ряде регионов длительное время оставались без должного внимания прокуроров проблемы водоснабжения, в связи с чем их жители были вынуждены обращаться в органы надзора. Многие жалобы взяты на персональный контроль генпрокурором.