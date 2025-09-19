Утром деньги, вечером, типа, окна. В Нижнем Тагиле лжепредприниматель брал с клиентов предоплату за установку окон и исчезал

В Нижнем Тагиле семь человек стали жертвами лжепредпринимателя, который брал с клиентов деньги за установку окон и исчезал.

«Шамиль Надыров, официально не трудоустроенный и ранее неоднократно судимый, в том числе, за совершение корыстного преступления, в период с 2012 по 2020 годы имел регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). <…> В период с июня 2023 года по апрель 2024 года, испытывая материальные трудности, он разработал план мошенничества. Надыров использовал свой опыт предпринимательской деятельности и прежний статус ИП, вводя тем самым граждан в заблуждение относительно своей надёжности и способности исполнять заключаемые договоры. Жертвами стали несколько граждан, заказавших у него изготовление, доставку и установку оконных блоков из профилей ПВХ», — рассказали в Тагилстроевском суде.

Схема была простая: он производил замеры оконных проёмов в квартирах потерпевших, создавая впечатление профессионального подхода и пытаясь заслужить доверие клиентов. После этого заключал договоры подряда, обязуясь установить оконные блоки и брал предоплату. Затем лжеоконщик исчезал с деньгами граждан.

В ходе следствия Надырову было предъявлено обвинение в совершении семи оконченных преступлений, шесть из которых — преступления средней тяжести и одно — небольшой тяжести. Потерпевшим был причинён значительный материальный ущерб от 21 до 57 тысяч рублей для каждого из них.

Подсудимый свою вину полностью признал, в ходе следствия активно способствовал расследованию преступлений. Дело рассмотрено судом в особом порядке судебного разбирательства. В период судебного разбирательства подсудимый в полном объёме возместил материальный ущерб пяти потерпевшим, причем одной из них — в сумме, превышающей размер ущерба.

Тагилстроевский районный суд признал Надырова виновным в совершении одного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ и шести преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 2 года, с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Также, в пользу двоих потерпевших в полном объёме взысканы суммы ущерба.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.