Ущерб от протестов в Беларуси оценён в полмиллиарда долларов

Помощник президента Беларуси по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский оценил ущерб от протестов, которые начались в стране после выборов президента, в 500 миллионов долларов. При этом он не уточнил, каким именно образом была посчитана сумма ущерба, пишет «Медуза».

«Отсроченный [ущерб} исчисляется миллиардами. Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны», — сказал Бельский.

Он также упомянул забастовки работников госпредприятий, которые в последние дни проходят в разных городах Беларуси.

Ранее, 12 августа, в исполкоме Минска сообщили, что ущерб от протестов в городе в первые три дня превысил 200 тысяч долларов.