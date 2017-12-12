Уроженец Нижнего Тагила сбежал из-под стражи во время конвоирования

В Артинский районный суд направлено уголовное дело в отношении 32-летнего уроженца Нижнего Тагила Ивана Кононова, обвиняемого в побеге из-под стражи. Инцидент произошёл 24 сентября этого года в артинском изоляторе временного содержания, в котором мужчина находился по подозрению в совершении разбойного нападения и покушении на грабёж.

«В утреннее время при конвоировании из здания изолятора временного содержания ОМВД России по Артинскому району до специального автомобиля для доставки в СИЗО № 1 Екатеринбурга Иван Кононов, содержащийся под стражей по решению суда, оттолкнул конвойного и забрался на верхнюю решётку прогулочного двора. Затем он отогнул защитное ограждение в виде колючей проволоки, натянутой вдоль периметра, спрыгнул на улицу, за пределы огороженной части отдела полиции, и скрылся в неизвестном направлении», — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.

Через два часа оперативникам удалось обнаружить беглеца в жилом доме, куда он незаконно проник, напугав спавшую хозяйку.

В результате служебной проверки ГУ МВД России по Свердловской области один сотрудник полиции был уволен, начальнику отдела полиции было объявлено предупреждение о неполном служебном соответствии, заместитель начальника полиции переведён на нижестоящую должность и ещё пять сотрудников полиции были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.