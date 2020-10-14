«Уралвагонзавод» остался без заказов на вагоны на 2021 год

Корпорация «Уралвагонзавод» не смогла заключить контракты на следующие несколько лет ни с одним из своих крупнейших заказчиков, в том числе с СУЭК, Федеральной грузовой компанией, Первой грузовой компанией, и, таким образом, осталась без заказов на вагоны на 2021 год, со ссылкой на анонимные источники пишет РБК.

«Представителям УВЗ приходится просить о покупке хотя бы нескольких вагонов», — рассказал топ-менеджер одного из грузоотправителей.

По словам источника, потенциальных покупателей вагонов беспокоит инициатива РЖД об отмене тарифных льгот для порожнего пробега и инновационных полувагонов.

Сами «Российские железные дороги» в 2020 году заключили самые крупные контракты с АО «Рослокомотив» и АО «Транспортное машиностроение», они действуют до 2025 года.

Ни в одной из компаний, включая УВЗ, пока не прокомментировали ситуацию.

Об отсутствии у УВЗ на 2021 год контрактов с госкомпаниями на поставку им вагонов свидетельствуют и данные с сайта госзакупок, которые проанализировал РБК: так, в 2020 году, согласно порталу госзакупок, Уралвагонзавод заключил 32 контракта на 649 млн рублей (против 77 контрактов на 1,4 млрд рублей в 2019 году). Почти все контракты заключены с исправительными колониями № 12 и № 13 в Свердловской области — на поставки металлических изделий (стоек, обшивки, планок и прочего), крупнейший — с исправительной колонией № 12 на поставку изделий из металла на 579,5 млн руб. Все 32 контракта заканчиваются в 2020 году.