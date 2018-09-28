«Упал на газовую плиту». В Нижнем Тагиле заживо сгорел мужчина

27 сентября около 18:00 поступило сообщение о пожаре в доме № 71 по проспекту Ленина. По информации отдела надзорной деятельности, в огне погиб 56-летний хозяин жилища. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

«Мужчина упал на газовую плиту, на которой грелся чайник. Самостоятельно подняться не смог. По имеющимся сведениям, погибший злоупотреблял спиртным. Скорее всего, в этот день он находился в нетрезвом состоянии», — пояснили в ведомстве.

По данным МЧС, с начала этого года в Нижнем Тагил в результате пожаров погибли 19 человек, трое из них - дети.