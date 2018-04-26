У зампредседателя свердловского отделения «Родины» Валентины Гофенберг проходят обыски

Утром в четверг, 26 апреля, у известной свердловской пиарщицы, зампредседателя свердловского отделения партии «Родина» Валентины Гофенберг начались обыски, сообщает источник АН «Между строк» в полиции. По словам нашего собеседника, оперативные мероприятия готовились три недели, санкционированы судом и связаны со скандальным Telegram-каналом Гофенберг «ОйВсё».

«Обыск проходит в квартире Гофенберг на Уральской. Также есть санкция суда на обыск в квартире её сестры в этом же подъезде и в офисе редакции TochkaNews. Приехал её отец с сотрудниками ЧОП. В квартиру сестры Гофенберг сотрудников не пустила, сейчас вызвали МЧС, будут вскрывать дверь. Мероприятия идут по статье “Клевета”, по линии ГУ МВД и УФСБ», — рассказал источник АН «Между строк».

Собеседник агентства отмечает, что заявление на Гофенберг написал один из героев её постов в Telegram.

«Это не силовик, гражданское лицо из Нижнего Тагила», — говорит наш собеседник.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области оперативный комментарий по факту обысков у Гофенберг предоставить не смогли.

Главред TochkaNews Дмитрий Фоминцев написал в Facebook, что с утра к нему приходили сотрудники УгРо и просили проехать в офис издания, но он отказался.

Валентина Гофенберг об обыске нигде не сообщала. По информации АН «Между строк», у неё изъяты средства связи.