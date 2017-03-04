У чиновника Минэкономразвития украли деньги и драгоценности на 16 млн рублей

Руководитель Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития Алексей Грановский лишился имущества на 16 миллионов рублей в результате кражи. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает ТАСС. Добычей грабителей стали наличные деньги и драгоценности. Общий ущерб составил около 16 млн рублей.

Сообщается, что воры проникли в загородный дом Грановского, расположенный в коттеджном поселке «Бристоль» на территории Новой Москвы.

Из обстоятельств возбуждённого уголовного дела известно, что ювелирные украшения, среди которых упоминаются бриллианты, злоумышленники утащили вместе с сейфом. В нём же находились деньги: 3 млн рублей, 30 тыс. долларов США и 30 тыс. евро. Кроме того, из дома пропали паспорта жены чиновника и няни, которая работает в семье.

Грановский обратился в полицию с заявлением о краже.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Интерфакс»