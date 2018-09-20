У центральной проходной НТМК BMW сбил женщину (ВИДЕО)

19 сентября утром у центральной проходной НТМК возле автобусной остановки автомобиль BMW 525i сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. ДТП попало на видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля. На видеозаписи видно, как три женщины пытаются перебежать проезжую часть в 50 метрах от пешеходного перехода. Водитель автомобиля, на котором установлен авторегистратор, решил притормозить и пропустить пешеходов, и в этот момент женщину в белой куртке сбивает проезжающий по соседней полосе BMW. От удара женщина упала на асфальт, но тут же поднялась и ушла.