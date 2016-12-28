Турция и Россия составили план перемирия в Сирии

Анкара и Москва согласовали план урегулирования сирийского конфликта. Соглашение предоставят участникам военных действий, сообщает Anadolu.

По условиям соглашения сирийским властям и оппозиции предлагается прекратить боевые действия с полуночи 29 декабря. Уточняется, что положения соглашения не распространяются на террористические организации.

В случае успешного подписания соглашения власти и сирийская оппозиция начнут переговоры о политическом урегулировании конфликта, которые пройдут на нейтральной территории в Астане.

Гарантами урегулирования конфликта станут Анкара и Москва.

Напомним, в начале декабря Financial Times писала о переговорах сирийской оппозиции с Россией, при посредничестве Турции и без участия США. Речь на переговорах шла о прекращении боёв в Алеппо.

Россия и США заключили соглашение о недельном перемирии в Сирии в сентябре. Однако во время действия режима прекращения огня в Минобороны России заявляли, что его соблюдает только сторона сирийской правительственной армии, в то время как «умеренная» оппозиция обстреливает мирных жителей. Позднее США отказались от переговоров с Россией о ситуации в Сирии.

Агентство новостей «Между строк»