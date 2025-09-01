Труп за рулём «Газели» обнаружили сотрудники тагильской Госавтоинспекции  

В прошедшую субботу, 30 августа, в Нижнем Тагиле сотрудники Госавтоинспекции обнаружили тело мужчины в автомобиле, припаркованном на газоне около дома № 3 на улице Индустриальной.

Около 21:45 сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль «Газель», стоящий посередине зелёной полосы, разделяющей тротуар и проезжую часть, с включёнными фарами ближнего света. Подойдя ближе, инспекторы увидели за рулём мужчину, однако тот не подавал никаких признаков жизни. Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть водителя.

Известно, что скончавшийся 42-летний тагильчанин имел стаж вождения 25 лет, в течение этого года трижды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Вероятно, водителю стало плохо за рулём, вследствие чего автомобиль и оказался на газоне. Причина смерти будет установлена специалистами в результате медицинской экспертизы.