Телеканалы адаптируют вещание для зрителей с проблемами слуха к 2020 году

Роскомнадзор обязал российские телеканалы обеспечить к 2020 году доступность просмотра для инвалидов по слуху. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«С 1 января 2020 года в целях обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий для телевещателей включена обязанность по обеспечению доступности продукции СМИ для инвалидов по слуху. Данное требование введено в рамках исполнения Российской Федерацией обязательств норм Конвенции о правах инвалидов», - говорится в документе.

Изменения претерпел и закон «О средствах массовой информации». Теперь минимальный объем адаптированного для инвалидов по слуху контента должен составлять не менее 5% в неделю от общего объема вещания телеканала.

В Роскомнадзоре подчеркнули что данное требование касается всех категорий телеканалов, вне зависимости от среды и языка вещания, тематики канала (включая эротические и музыкальные), а также территории распространения.

В качестве вариантов адаптации контента для глухих и слабослышащих людей предлагается субтитрирование, в том числе скрытое, бегущая строка и сурдоперевод.