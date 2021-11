Тагильский weekend топ-15: танцевальная прогулка, тагильское искусство и лекции о 90-х 

О том, чем заняться с 4 по 7 ноября

Праздничные выходные растянутся на четыре дня, а это значит, что у многих будет время хорошо отдохнуть и набраться сил. Тагильчан ждут традиционная акция «Ночь искусств», которая пройдёт, как онлайн, так и офлайн, новые выставки, концерты. Правда, посетить культурные мероприятия в эти праздники смогут не все, а только обладатели QR-кодов.

Музыкальные выходные

1. Танцевальная прогулка (6+).

Где и когда? 4 ноября в 14:00 на новой набережной «Тагильская лагуна –– 2».

О чём? Очередная танцевальная прогулка пройдёт в Нижнем Тагиле в новом для города пространстве – на набережной «Тагильская лагуна – 2». Участников нужно взять с собой хорошее настроение и чай в термосах.

Зачем идти? Чтобы потанцевать на новой набережной.



2. Концерт «Музыка нас связала…» (16+).

Где и когда? 4 ноября в 16:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 7).

О чём? «Ночь искусств» в музее должна была быть посвящена 90-м. И на этом концерте гости смогут услышать хиты последних десятилетий ХХ века. Вы услышите песни, которые врезаются в память и объединяют своим жизнеутверждающим, позитивным настроем.

Зачем идти? Чтобы вспомнить яркие моменты прошлого.



3. «Гора песен» (18+).

Где и когда? 5 ноября в 19:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Для гостей бара в эту пятницу выступят Георгий Ястребов, Иван Коноркин, Дмитрий Перов, Константин Загайнов, Максим Масленников, Николай Матвеев, Евгений Пуртов, Иван Карабанов и Евгений Дидык.

4. Концерт дуэта из Екатеринбурга в «Горе» (18+).

Где и когда? 6 ноября в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Для любителей живой музыки выступит дуэт из Екатеринбурга. Вокалистка Дарья Зуева и гитарист Александр Волостников исполнят известные романтичные композиции, в том числе "My heart will go on " Селин Дион.

Зачем идти? Чтобы выходной день запомнился надолго.

Полезный досуг

5. Лекция «Искусство, которое пугает. 1990-е» (12+).

Где и когда? 5 ноября в 16:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 7).

О чём? На лекции-дискуссии предлагают поговорить о российском искусстве 90-х годов. Многие художники в то время проводили эксперименты, меняли традиционные представления об обществе. В их творчестве отражались нахлынувшие социальные проблемы.

Зачем идти? Чтобы понять, как искусство 90-х повлияло на каждого из нас.

6. Беседа-лекция «Сериал «Твин Пикс», как телевизионный символ 90-х гг.» (12+).

Где и когда? 6 ноября в 15:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская,7).

О чём? В музее предлагают поговорить об истории создании популярного сериала, о волне успеха на телевидении, о ключевых и переломных моментах в его производстве.

Зачем идти? Чтобы поговорить об из главных шедевров Дэвида Линча.

7. Лекция «Путешествие в историю с Андреем Рябушкиным» (12+).

Где и когда? 4 ноября в 15:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 7).

О чём? В День народного единства на лекции поговорят не только о творчестве художника, но и о развитии российской культуры. О восприятии родной истории с гостями музея поговорит кандидат исторических наук Елена Устинова.

Зачем идти? Чтобы посмотреть на историю с другой стороны.

8. Детский спектакль «Аистёнок и Пугало» (6+).

Где и когда? 7 ноября в 18:00 в «Маленьком театре» (Уральская, 4/1).

О чём? Спектакль расскажет историю о мечте, дружбе и одиночестве. Сказка будет интересна не только детям, но и взрослым, обещают в театре. После спектакля герои сказки проведут розыгрыш и подарят маленьким гостям театра игрушки.

Зачем идти? Чтобы хорошо провести время с детьми

9. «Ночь искусств» в Нижнетагильском музее-заповеднике (0+).

Где и когда? 4 ноября с 14:00 до 21:00 на площадках музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

О чём? В музее приготовили мастер-классы, театрализованные представления, интересные лекции и квесты, музыкальные концерты и путешествия во времени и искусстве. С программой акции можно познакомиться здесь.

Зачем идти? Чтобы провести время интересно.

Мастер-классы

10. День открытых дверей в студии «Цветные сны» (6+).

Где и когда? 4 ноября в 15:00 в студии «Цветные сны» (Уральский проспект, 83).

О чём? День открытых дверей в художественной студии могут посетить не только дети, но и взрослые. В 15:00 проведут урок для детей от 3 до 5 лет, в 15:45 смогут попробовать себя в рисовании дети от 6 лет, а в 15.00 порисовать смогут дети от 12 лет и взрослые. Занятие проводится бесплатно, но с собой просят принести вторую обувь, гуашь (не сухую) и лист бумаги формата А4. Записаться можно по телефону 8 (922)-226-90-60.

Зачем идти? Если давно хотели попробовать себя в творчестве.

11. Мастер-класс по изготовлению изделия из мозаики (6+).

Где и когда? 6 ноября четверг в 14:00 в мастерской Олеси Перминовой (Захарова, 10а).

О чём? Множество форм на выбор позволят создать любое украшение из стекла. Все материалы предоставляются. Записываться на занятие просят заранее по телефону 8 (908))-909-98-78.

Зачем идти? Чтобы создать красоту.

12. Мастер-класс «Каталка-лошадка» (6+).

Где и когда? 7 ноября 15:30 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 4).

О чём? Гости мастер-класса смогут создать лошадку-каталку, которая не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. Записываться на занятие просят по телефону 8 (3435) 25-26-47 или в группе музея «ВКонтакте».

Зачем идти? Чтобы сделать очаровательную лошадку-каталку.



13. Мастер-классы в гончарной школе «Колокол» (6+).

Где и когда? С 4 по 7 ноября в гончарной школе на Циолковского 2/3а.

О чём? Каждый день в праздничные выходные в мастерской проводят мастер-классы. Желающие поработать с глиной могут слепить тарелки, кружки, салфетницы. Узнать стоимость и записаться можно здесь.

Зачем идти? Чтобы поработать с самым приятным природным материалом.

Вернисажи

14. Открытие выставки «Предметное беспредметное» (0+).

Где и когда? 4 ноября в 18:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 7).

О чём? Выставка познакомит с творчеством тагильских художников второй половины ХХ века из коллекции музея. На выставке представлены произведения Татьяны Баданиной, Владимира Наседкина, Андрея Астровидова, Сергея Брюханова, Ольги Белохоновой-Гайдук, Николая Грачикова, Владимира Зуева, Петра Болюха, Олега Подольского и других тагильских художников.

Зачем идти? Чтобы увидеть артефакты тагильского искусства.

15. Выставка «Хельсинки, его люди и ландшафт» (12+).

Где и когда? 5 ноября в 18:00 в креативном кластере «Самородок» (Мира, 49/24).

О чём? Фотограф из Финляндии Маркус Йокел лично представит свой фотопроект о жизни в его родной стране в Нижнем Тагиле.

Зачем идти? Чтобы увидеть документальные снимки финского фотографа.

Помимо нашей подборки, 4 ноября можно будет посмотреть программу всероссийской акции «Ночь искусств» в онлайне. В этом году музеи вновь будут транслировать мероприятия в социальных сетях и на видео-платформах.

