Тагильский weekend топ-11: «Утиная охота», Вадим Самойлов и закрытие мотосезона

О том, чем заняться с 9 по 11 октября

Эта неделя завершится очень музыкально и энергично. Все выходные будут играть тагильские исполнители в музеях и барах города, рокеры устроят яркое закрытие мотосезона, а лидер культовой российской группы проведёт дискуссию о вдохновении и творчестве. О том, какие ещё культурные активности разнообразят ваш досуг, читайте в нашей подборке.

Открой глаза

1. Фильм «Погребальные байки» (18+).

Где и когда? С 8 октября в кинотеатре «Мягкий Кинотеатр Depo».

О чём? Молодая девушка Сэм решила устроиться в похоронное бюро, но для этого ей придётся пройти непростые испытания — погрузиться в страшные истории о мертвецах. Она просит местного гробовщика поделиться с ней самыми жуткими и загадочными историями города начиная с 50-х годов.

Зачем идти? Чтобы увидеть самые кошмарные события одного маленького городка.

2. Фильм «Гудбай, Америка» (12+).

Где и когда? С 8 октября в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D», «Красногвардеец» и «Мягкий Кинотеатр Depo».

О чём? Российская комедия. В центре сюжета — герои, которые родились в России, но решили переехать в Америку. У каждого персонажа своя причина переезда. Но всех их связывает любовь к родине и ностальгия по временам, когда они жили в России.

Зачем идти? Чтобы понять, почему важно не забывать свои родные корни.

3. Фильм «Первая ведьма» (18+).

Где и когда? С 8 октября в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D» и «Мягкий Кинотеатр Depo».

О чём? В заброшенном небольшом городке однажды происходит мистическое событие — ночью пробуждается первородное зло. Теперь в городе царит мир колдовства, а бороться с ним предстоит молодой паре, которая случайно стала свидетелем загадочного происшествия.

Зачем идти? Чтобы вместе с героями столкнуться с древним мистическим злом.

4. Спектакль «Утиная охота» (16+).

Где и когда? 9, 10 и 11 октября в Нижнетагильском драматическом театре.

О чём? Спектакль по одноимённой пьесе о советском поколении 60-х годов писателя Александра Вампилова. Пьеса «Утиная охота» считается главным произведением автора, она о жизни и смерти, о силе духа и саморазрушении. Режиссёр-постановщик спектакля — художественный руководитель театра Игорь Булыгин.

Зачем идти? Чтобы увидеть серьёзную драму о советском человеке.

Творческий выходной

5. Выставка «У будущего древнее сердце» (12+).

Где и когда? С 8 октября в галерее современного искусства «Угол».

О чём? Выставка американского фотографа Лесли Хики. Автор представил серию снимков о сюрреалистическом искажении пространства. На фотографиях запечатлены выдуманные миры, в которых нет времени, гравитации и всё застыло в вечной невесомости.

Зачем идти? Чтобы открыть своё воображение и отправиться в неизведанный сюрреалистический мир.

6. Выставка «Мастер года по декоративно-прикладному искусству» (0+).

Где и когда? C 8 октября в Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал».

О чём? Выставка победителей городского конкурса имени Худояровых. В экспозиции представлены 102 работы опытных мастеров, начинающих художников, студентов Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна. В этом году выставка-конкурс посвящена росписи по металлу.

Зачем идти? Чтобы увидеть творчество лучших тагильских мастеров этого года.

7. Круглый стол с Вадимом Самойловым «Смыслы вслух» (16+).

Где и когда? 10 октября в «АртРезиденции».

О чём? Круглый стол для творческого сообщества «Смыслы вслух». Спикер встречи — лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Он предлагает тагильским музыкантам, художникам, ремесленникам, дизайнерам поговорить об успехе в творчестве, вдохновении и конкурентах. Исполнитель поделится своим опытом продюсирования, организации концертов и съёмок видеоклипов.

Зачем идти? Чтобы пообщаться об искусстве и творческом успехе с основателем культовой российской рок-группы «Агата Кристи».

8. Вечер классической поэзии «Сбор № 4» (6+).

Где и когда? 10 октября во Дворце культуры имени И. В. Окунева.

О чём? Поэтический вечер, на котором прочтут стихи Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Владимира Маяковского, Марины Цветаевой и Иосифа Бродского. Также гостей мероприятия ждут яркие выступления коллективов дворца, открытый микрофон и чайная церемония.

Зачем идти? Чтобы за один день вечер познакомиться с великой поэзией разных столетий.

Музыка громче!

9. Концерт группы «Женитьба Хрюши» (12+).

Где и когда? 10 октября в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? Концерт тагильского вокально-экспериментального ансамбля «Женитьбы Хрюши». Музыканты группы — лауреаты российских конкурсов, участники фестивалей. Репертуар состоит из авторских песен и композиций на стихи Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого. Ансамбль «Женитьба Хрюши» — это эксцентричная музыка, неповторимые выступления и хорошее чувство юмора музыкантов.

Зачем идти? Чтобы послушать единственный в Тагиле вокально-экспериментальный ансамбль.

10. Концерт «Гора песен» (16+).

Где и когда? 10 октября в баре «Гора».

О чём? Акустический концерт тагильских музыкантов. На нём выступят: Дмитрий Перов, Евгений Пуртов, Георгий Ястребов, группа «Ривера Келта», «Женитьба Хрюши», Василий Безбородов, Игорь Пашков, Dew drops, «Штифты» и Ирина Цветкова.

Зачем идти? Чтобы провести время в компании классных тагильских музыкантов.

11. Закрытие мотосезона 2020 (18+).

Где и когда? 10 октября в клубе К2.

О чём? Концерт, посвящённый закрытию мотосезона. Организаторы обещают грандиозную праздничную программу, на которой выступят тагильские рок-банды: D BitBar, «Ансамбль имени Тимирязева», «Океания», Bonus, The Rocks, Intruder и Honey Keys. Также для всех гостей подготовили конкурсы и розыгрыш подарков.

Зачем идти? Чтобы провести этот вечер драйвово и шумно.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов города! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.