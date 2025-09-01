Тагильчанин пробурил скважину на участке и лишил половину города холодной воды 

В Нижнем Тагиле в конце прошлой недели произошла серьёзная коммунальная авария, из-за которой без холодного водоснабжения остались жители сразу нескольких микрорайонов, сообщили в пресс-службе «Водоканал-НТ».

Как оказалось, местный житель на своём участке на улице Нижняя Черепанова, 77, решил пробурить скважину, но задел магистральный водопровод диаметром 900 мм, который снабжает холодной водой жителей Красного Камня, Выи, центральной части города, Новой и Малой Кушвы, Тагилстроя и Рудника. В результате участок самого виновника целиком залило водой, а жители половины города остались без холодной воды.

На место аварии выезжала бригада аварийно-восстановительных работ цеха водоснабжения. В каких именно домах пропала холодная вода, неизвестно. Тагильчанам рекомендуют в подобных случаях обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ, которые передадут данные в «Водоканал-НТ».