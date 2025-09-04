Тагильчане жалуются на разбитые дороги во дворах на Вые

В редакцию АН «Между строк» обратилась тагильчанка с жалобой на состояние дорог в районе улиц Выйская, 62 и Космонавтов, 116. По её словам, проезд здесь уже давно стал испытанием для водителей и пешеходов.

«Разбиты все дороги, лужи, огромные ямы. Хотелось бы решить эту проблему как можно быстрее, пока не выпал снег. Никакого ремонта никогда не было — по крайней мере, я такого не помню», — рассказала женщина.

Местные жители отмечают, что с наступлением осени ситуация только ухудшается: дожди превращают выбоины в глубокие грязные лужи, а передвигаться по дворам становится небезопасно. Дорожное покрытие в этом районе давно нуждается в капитальном ремонте, однако работы не проводились годами.

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, вероятно, эта дорога является внутриквартальной и относится к дому, вследствие чего ответственность за ремонт несут собственники помещений.