Тагильчане стали свидетелями крупного лесного пожара в турецкой Аланьи (ВИДЕО)

Жители Нижнего Тагила, отдыхающие в Турции на одном из курортов в регионе Аланья, стали свидетелями крупного лесного пожара.

«Сначала это выглядело так, словно горит гора. Клубы густого дыма заволокли полнеба, даже Солнце было плохо видно. Но очень быстро пожар начали тушить. Вертолёты брали воду в море недалеко от нашего отеля и несли её на тушение пожара. Дыма было так много, что на какое-то время стало как при хмурой и пасмурной погоде, хотя сегодня ясный солнечный день», — поделилась с АН «Между строк» очевидица происшествия.

Известно, что пожар вспыхнул ночью в лесном массиве района Алиэфенди по пока неустановленным причинам. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось и достигло прилегающих к жилым кварталам территорий. Эвакуированы несколько домов, повреждены сады, теплицы.