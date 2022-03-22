Тагил монументальный. Ленин на шаре

Пожалуй, одним из самых известных объектов монументального искусства в Нижнем Тагиле является памятник Ленину, установленный в 1925 году на пригорке между Главным правлением заводов и Входо-Иерусалимским собором. Изваяние, которому через три года исполнится 100 лет, не только стало одним из символов нашего города, но и было первым скульптурным объектом, получившим статус памятника истории и архитектуры в Нижнем Тагиле. В новом выпуске проекта «Тагил монументальный» расскажем историю его появления.

После смерти Ленина в январе 1924 года в Москве была создана «особая Ленинская комиссия», перед которой Центральный исполнительный комитет СССР поставил задачу увековечить память о Владимире Ильиче во всех населённых пунктах молодого советского государства. Кроме переименования улиц и площадей, комиссия объявила конкурс на лучшие проекты скульптурных изображений вождя мирового пролетариата. По итогам этого конкурса были утверждены несколько типовых скульптур и бюстов Ленина. Заказы на изготовление одобренных образцов были переданы на заводы Ленинграда и Подмосковья. Одной из утверждённых комиссией скульптур была работа Василия Козлова, питерского художника-оформителя и скульптора, уроженца Саратова.



Василий Васильевич Козлов (фото неизв. авт., 1932 г. / фрагмент ориг. изображения)

(http://images.shoutwiki.com/wikirtishchevo/9/95/Козлов_В.В.jpg)



Василий Васильевич Козлов родился 23 апреля 1887 года в многодетной семье безземельного саратовского крестьянина. Когда мальчику исполнилось 11 лет, отец в поисках работы покинул село и переехал в Петербург. Там мальчик поступил в подготовительные классы рисования при Обществе поощрения художников. В 1900 году Василий был принят в ремесленные мастерские Общества поощрения художеств, где он учился в рисовальных классах и одновременно работал в декоративно-лепном цехе. В 1906 году, получив звание ремесленника-лепщика, Козлов сдал экзамены в Академию художеств, но в период обучения, чтобы поддерживать семью материально, продолжал работать. Принимал участие в нескольких конкурсах на проекты памятников Тарасу Шевченко, Минину и Пожарскому, Лермонтову и на каждом получал призы и премии.

Из Академии художеств Василий Козлов выпустился в статусе «вольнослушатель»: в звании «художник» ему было отказано из-за того, что он имел лишь двухклассное образование сельской приходской школы. Однако без работы молодой человек не остался. Возможностей стало больше после того, как новая власть начала устанавливать новые памятники. Смерть В. И. Ленина открыла новое направление в советском искусстве, вошедшее в историю как Лениниана. И скульптору Василию Козлову было суждено стать автором первого типового памятника создателю первого в мире социалистического государства.

Фигуру вождя изготавливали в Ленинграде на заводе «Красный выборжец», где было отлито более трёх тысяч экземпляров. Первым заказчиком памятника стал облисполком Уральской области. Согласно заявке, в 1924–1925 годах в Уральскую область было отправлено 32 памятника, отлитых по модели В. В. Козлова.

В 1930-х годах Василий Козлов стал профессором скульптурного факультета Академии художеств, а также автором точных и выразительных скульптурных портретов советских руководителей: Ворошилова, Кирова, Орджоникидзе, Сталина, руководителя немецких коммунистов Вильгельма Пика и Героев Труда.

Мало кто знает, что первоначально скульптор представил два варианта фигуры Ленина. В серию пошла именно та, что венчает памятник в Нижнем Тагиле, хотя сам Козлов настаивал на принятии второго варианта, который казался ему более образным.



Василий Козлов у макета второго варианта памятника Ленину (фото неизв. авт., / фрагмент ориг. изображения)

(https://sevarchiv.ru/wp-content/uploads/2017/05/kozlov2-896x1024.jpg)



Ещё один малоизвестный факт из биографии скульптора: Василий Козлов дважды приезжал в Нижний Тагил, чтобы поближе познакомиться с нашим памятником Ленину. В те годы он начал работать над проектами монументов основателю советского государства в Севастополе и Сочи. Но если для памятника в Севастополе был выбран проект другого скульптора, то первый памятник Ильичу в городе Сочи во многом повторяет тагильский.



Памятник В. И. Ленину в городском парке города Сочи (фото неизв. авт., 1932 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://pastvu.com/_p/a/e/a/8/ea8d1n91fmydno1a30.jpg)



Если говорить о самой фигуре Ленина, то ещё в середине 1980-х в Свердловской и Челябинской области таких памятников насчитывалось 27 экземпляров. Но до сегодняшнего дня сохранились лишь три «брата» нашего Ильича. Самый известный из них стоит в Невьянске перед зданием администрации города. К слову, невьянский памятник был открыт в один день с тагильским.

Что касается пьедестала памятника, то история его появления малоизвестна. Когда в уральских городах началась кампания по увековечиванию образа вождя мирового пролетариата, в Нижнем Тагиле тоже был объявлен конкурс на лучший проект памятника Ленину. Предложений, поданных на конкурс, было немного, но победителем неожиданно стал учитель рисования школы № 1 Алексей Иванович Фролов со своим проектом под названием «В. И. Ленин жив в заветах».

По замыслу автора, Ильич должен был стоять на пирамиде из книг, которые образовывали ступени. С четырёх сторон пирамида обрамлена раскрытыми книгами, на страницах которых должны быть помещены цитаты из трудов Ленина. Венчал пирамиду земной шар, на который и следовало установить фигуру вождя. Проект понравился всем членам конкурсной комиссии и был одобрен едва ли не единогласно. За победу в конкурсе Алексей Фролов получил 200 рублей премиальных, а также Почётную грамоту окружного исполкома.



Алексей Иванович Фролов у памятника Ленину (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/images/450.jpg)



Установить памятник поначалу хотели перед зданием бывшего Главного правления заводов (в те годы Горсовета), но затем решение изменили и место установки переместили ближе к Входо-Иерусалимскому собору. В августе 1925-го были начаты подготовительные работы, 5 сентября того же года была утверждена смета, а изготовление постамента поручили артели «Мраморный кустарь».

Строительство памятника В. И. Ленину (фото неизв. авт., 1925 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb/i-5-kopija.jpg) Строительство памятника В. И. Ленину (фото неизв. авт., 1925 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb/Stroitelstvo-pamjatnika-V.I.-Leninu.jpg)

1 ноября 1925 года работы были практически завершены, памятник осмотрела приёмная комиссия, и 7 ноября, в годовщину Октябрьской революции, памятник вождю мирового пролетариата был торжественно открыт.

Комиссия горисполкома по приёмке памятника В. И. Ленину (фото неизв. авт., 1925 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/3930271/01f78c49-e77a-442b-86ae-735d8fac1b03/s1200) Открытие памятника Ленину (фото неизв. авт., 1925 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb/9а-1925-год.-Открытие-памятника-В.И.-Ленину.-Построен-на-средства-трудящихся.jpg) Открытие памятника Ленину (съёмка с колокольни Входо-Иерусалимского собора) (фото неизв. авт., 1925 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb/Uralskij-sledopyt-Lenina-2.jpg)

В начале 1930-х годов на тагильский памятник Ильичу обратил внимание сам Сталин. Случилось это благодаря известным академикам-архитекторам братьям Весниным, которые показали фото Иосифу Виссарионовичу на совещании, где обсуждался грандиозный проект Дворца Советов в Москве. Говорят, концепция памятника так понравилась Сталину, что он попросил обязательно учесть её при доработке проекта.

Дворец Советов так и остался на бумаге, и тагильскому памятнику не суждено было прославиться на весь СССР, но концепция постамента получила известность во всей стране, и памятники Ленину, стоящему на земном шаре или стопке книг, стали появляться в самых разных городах.

Памятник В. И. Ленину в Тамбове (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения) (https://englishrussia.com/images/lenin_on_the_ball/5.jpg) Памятник В. И. Ленину в Одессе (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения) (https://r1.mt.ru/r16/photo8C9E/20196442620-0/jpg/bp.webp) Памятник В. И. Ленину в Михайловске (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения) (http://zhais.ru/photo/russia/ryazan/mihailov-region/mihailov/6.jpg) Памятник В. И. Ленину в Воскресении (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения) (https://pbs.twimg.com/media/C2alD3ZWIAQccCU.jpg) Памятник В. И. Ленину в Великом Устюге (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения) (http://leninstatues.ru/sites/default/files/styles/large/public/photos/velikiy_ustyug-3.jpg?itok=98Fxj4Pe)

В 1960-х годах памятник включили во все экскурсионные маршруты Нижнего Тагила, а ГорОНО внесло в план учебной работы школ и средних специальных учебных заведений обязательное посещение учащимися памятника в рамках уроков по изучению родного края. Затем с подачи партийных органов родилась и традиция посещения памятника молодожёнами.



Туристы у памятника Ленину во время обзорной экскурсии по городу

(фото неизв. авт., 1970-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://pastvu.com/_p/a/p/f/d/pfdocfxn5w9tz9mx5p.jpg)



В перестроечные и постперестроечные годы над памятником вождю мирового пролетариата сгустились тучи «гласности». Как только в стране «стало можно говорить всё», местные акулы пера начали упражняться в фантазиях на тему «памятника кровавому карлику». Одни писали, что Ильич установлен на месте бывшего памятника Демидову и поэтому должен быть снесён «во имя исторической справедливости». Другие писали, что он стоит на месте Входо-Иерусалимского собора и тем более должен быть снесён. Хотя ни одно из утверждений не являлось правдой. Споры на эту тему не утихали несколько лет. Был даже проведён соцопрос о судьбе памятника, который показал, что большинство тагильчан относятся к памятнику положительно. Там не менее в феврале 2006 года «дедушка на шаре», как иронично называли его некоторые горожане, серьёзно пострадал от действий вандалов. Ильича свергли с пьедестала, облили краской, обезглавили и попытались утопить в городском пруду. Фигуру нашли и отправили на реставрацию, но пьедестал довольно долго простоял без Ленина.



Фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения

(https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/fototagil-1990-2010-gg/image-3-kopija.jpg)



В настоящее время памятник уже не воспринимается как символ Нижнего Тагила, но он является объектом историко-культурного наследия, привлекая внимание гостей города. Площадь перед памятником регулярно чистится от снега, грязи и опавшей листвы, а сам монумент раз в год тщательно моется специальными растворами.

Фрагменты памятника В. И. Ленину (фото автора, 2011 г.) Фрагменты памятника В. И. Ленину (фото автора, 2011 г.) Фрагменты памятника В. И. Ленину (фото автора, 2011 г.) Фрагменты памятника В. И. Ленину (фото автора, 2011 г.)

Тагильчане уже давно не спорят, нужен городу памятник или нет. Большинство относится к нему как к частичке истории Нижнего Тагила и страны.



Фото неизв. авт., 1973 г. / фрагмент ориг. изображения

(http://historyntagil.ru/cards/old_tagil/1973_04.jpg)



(с) 2022. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»