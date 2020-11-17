Сын Виктора Цоя подал в суд на Алексея Учителя, снявшего фильм «Цой»

Пресненский суд Москвы зарегистрировал иск Александра Цоя, сына погибшего лидера группы «Кино», к режиссёру Алексею Учителю, его киностудии и прокатчикам фильма «Цой». В интервью «Комсомольской правде» Александр Цой рассказал, что планировал через суд приостановить прокат фильма о своём отце и получить от Учителя копии ленты, пишет «Медуза».

Ранее Александр Цой опубликовал обращение на имя президента РФ с просьбой не допустить проката картины — он называл фильм «пошлым зрелищем», порочащим доброе имя покойного музыканта и его близких.

В Кремле на обращение сына Цоя ничего не ответили, а в Минкульте предложили обратиться в суд. Сам Алексей Учитель говорил, что получал от наследников Виктора Цоя устное разрешение на использование изображения музыканта в фильме, а имена других персонажей в картине изменил.

«Мы планировали их изучить и уже аргументированно, буквально по секундам рассказать, что там сделано не по правилам. Но так случилось, что это уже неактуально, поскольку прокат стартовал четыре дня назад, 12 ноября. Но мы, конечно, не отказываемся от борьбы — просто теперь требования, скорее всего, будут немного другими», — заявил сын лидера легендарной группы «Кино».

Александр Цой считает, что режиссёр не имел права использовать в своей картине изображения Виктора Цоя. Если суд удовлетворит иск, то Алексея Учителя могут обязать переделать фильм с учётом требований семьи покойного музыканта, добавил Александр Цой.

В фильме «Цой» Алексея Учителя рассказана вымышленная история водителя «Икаруса», в аварии с которым фронтмен группы «Кино» Виктор Цой погиб летом 1990 года в Латвии. Ведущие роли в ленте исполнили актёры Евгений Цыганов, Марьяна Спивак, Паулина Андреева, Игорь Верник, Мария Пересильд. Лента получила неоднозначные отзывы критиков и зрителей — многие посчитали рассказанную Учителем историю натянутой. Некоторые уверены, что режиссёр хотел заработать денег на громком имени и скандале, разразившемся ещё до начала съёмок.

Рейтинг фильма на сайте «КиноПоиск», оценки на котором выставляют зрители, сейчас составляет всего 5,3.