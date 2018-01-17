Священник Глеб Грозовский приговорён к 14 годам колонии за педофилию

Приозёрский городской суд Ленинградской области признал отстранённого от служения священника РПЦ Глеба Грозовского виновным в педофилии (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) и приговорил его к 14 годам лишения свободы, пишет «Коммерсантъ». Прокуратура просила для обвиняемого 15 лет колонии.

Судебный процесс в отношении священника Грозовского проходил в закрытом режиме, поскольку потерпевшими выступили три несовершеннолетние девочки, а в уголовном деле фигурируют два эпизода.

Дело священника о надругательстве над несовершеннолетними в 2009 и 2013 годах более трёх лет расследовалось Главным следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу, но было передано прокуратурой города в соседний регион, с которым связан один из эпизодов.

По версии следствия, в 2011 году в православном детском лагере в Ленинградской области Грозовский, являясь клириком Вознесенского (Софийского) собора в Царском Селе, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки. Аналогичные действия, считает следствие, он совершил в июне 2013 года в лагере православного детско-юношеского клуба в Греции в отношении двух несовершеннолетних. После начала расследования священник скрылся за границей, был объявлен в международный розыск. В 2016 году Грозовского доставили в Петербург из Израиля.

Адвокат подсудимого Михаил Уткин и его подзащитный направили около ста жалоб и ходатайств о нарушениях со стороны следствия.