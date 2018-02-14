Свердловскую наркобанду приговорили к 82,5 годам колонии

Свердловский областной суд вынес приговор бандитам, которые занимались незаконным производством и сбытом синтетических наркотиков в Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Арамили и Невьянске. По совокупности шестерых наркоторговцев приговорили к 82,5 годам заключения.

«Рассмотрев материалы полиции, судья Денис Меледин признал граждан Коростелева, Шабутдинова, Бузырева, Джуматова, Шлыкова и Мотовилова виновными и вынес приговор каждому от 9,5 до 17 лет. Суммарный срок тюремного заключения составил 82,5 лет», — рассказал АН «Между строк» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Преступная группировка сформировалась в 2016 году. Её главарём был ранее семь раз судимый 39-летний рецидивист по кличке Карась. Кроме него, в группировку входили жители Верхней Пышмы, Среднеуральска, Екатеринбурга и Невьянска. Самому младшему из них 28 лет. Бандиты брали в аренду частные дома, после чего организовывали в их помещениях нарколаборатории, а полученные вещества продавали через интернет.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали распространителей отравы. У них было изъято около четырёх килограммов мефедрона и амфетамина, порядка 50 килограммов реагентов и лабораторное оборудование», — добавил полковник Горелых.

Все члены банды до суда находились под домашним арестом. Седьмой участник группы умер ещё до суда. Расследованием уголовного дела по ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершённые в крупном размере») занимался замначальника отдела следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области Максим Чаплыгин.