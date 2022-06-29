Свердловчане смогут оплатить газификацию дома областным маткапиталом сразу после его получения

Средства регионального материнского капитала многодетным семьям Свердловской области разрешат использовать на подключение к газовым сетям сразу же после рождения ребёнка, не дожидаясь его двухлетия. Такие изменения в региональный закон «Об областном материнском (семейном) капитале» депутаты ЗакСо Свердловской области приняли 28 июня, сообщает департамент информполитики региона.

Средства областного маткапитала могут быть направлены на разработку проектной документации, приобретение и монтаж внутридомового газового оборудования и пусконаладочные работы.

Возможность использования областного материнского капитала для газификации жилья была законодательно закреплена ещё в 2017 году. Однако ранее разрешалось использовать эти средства на газификацию жилья не ранее чем по истечении двух лет со дня рождения или усыновления ребёнка.

В 2022 году размер областного материнского капитала составляет 152 тысячи рублей при рождении третьего ребёнка и 228 тысяч рублей при рождении трёх и более детей. Этими деньгами семьи могут воспользоваться по десяти направлениям: улучшение жилищных условий, приобретение садовых, огородных земельных участков и садовых домов, оплата образовательных либо медицинских услуг, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов, подключение жилых помещений к газовым сетям, а также оплата детских кружков и секций.