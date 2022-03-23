Жителям Свердловской области могут разрешить оплачивать детские кружки и секции региональным маткапиталом 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил расширить возможности регионального материнского капитала. Соответствующий законопроект направлен депутатам. В случае его принятия семьи могут использовать средства сертификата и на дополнительное образование, сообщает департамент информполитики региона.

В 2022 году размер областного материнского капитала составляет 152 тысячи рублей при рождении третьего ребёнка и 228 тысяч рублей при рождении трёх и более детей. Этими деньгами семьи могут воспользоваться по девяти направлениям: улучшение жилищных условий, приобретение садовых, огородных земельных участков и садовых домов, оплата образовательных либо медицинских услуг, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов, подключение жилых помещений к газовым сетям.

Инициативу главы региона в ближайшие дни депутатам представит министр социальной политики Андрей Злоказов.