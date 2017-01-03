Суд Владивостока отменил решение об уничтожении Библии

Суд Ленинского района Владивостока отменил постановление мирового судьи об уничтожении изъятых у религиозной организации «Армия спасения» экземпляров Библии. Изъятую литературу по решению суда конфискуют, но не будут уничтожать, передаёт «Медуза».

Ранее «Армию спасения» признали нарушителем норм «закона Яровой» о миссионерской деятельности, по которым организация обязана наносить на раздаваемую литературу своё наименование. За правонарушение религиозную организацию оштрафовали на 30 тысяч рублей, а также изъяли 40 экземпляров Библии и Священного писания, которые суд постановил уничтожить.

Представители Русской православной церкви назвали решение мирового судьи «перегибом», поскольку «Армия спасения» не издавала литературу, а всего лишь распространяла её.

Поправки в законопроект «О религиозных объединениях» были приняты в рамках «антитеррористического» пакета законопроектов депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова. Кроме прочего, поправки запрещают проводить проповеди без соответствующих разрешений и вне специально отведённых мест.

Агентство новостей «Между строк»