Суд продлил домашний арест режиссёру Кириллу Серебренникову

Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову, которого обвиняют в хищении бюджетных средств. Художественный руководитель «Гоголь-центра» останется под арестом до 19 сентября, сообщает «Интерфакс».

В ходе заседания адвокат Серебренникова Рената Литвина заявила о фальсификации протокола допроса свидетеля в материалах уголовного дела. По словам адвоката, в протоколе допроса свидетеля Ларисы Войкиной от 14 июня 2017 года есть существенные несоответствия и различия с предыдущими показаниями свидетеля, поэтому наличие в материалах дела этого протокола делает любое решение суда незаконным.

Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных Минкультуры на проект «Платформа». Для реализации этого проекта Серебренников создал театральную компанию «Седьмая студия», которой Минкульт в течение трёх лет выделил более 216 млн рублей. Режиссёра задержали 22 августа 2017 года в Петербурге. В январе 2018 года Следственный комитет объявил о завершении расследования. Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами дела. По решению суда Серебренников должен закончить изучать дело до 1 сентября, в нём 258 томов. Свою вину режиссёр не признаёт. Ранее он заявил в суде, что бухгалтерия «Седьмой студии» пыталась платить меньше налогов и для этого обналичивала бюджетные деньги. При этом он подчёркивал, что все обналиченные деньги шли строго на проекты.

Фигурантами дела также являются экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин, экс-главбух организации Нина Масляевва, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и продюсер Екатерина Воронова, а также директор РАМТ Софья Апфельбаум. Никто из них, кроме Масляевой, свою вину не признаёт.