Суд продлил арест трём тагильским полицейским, обвиняемым в смерти Станислава Головко

Свердловский облсуд продлил срок содержания в СИЗО трём сотрудникам ОП № 17 Нижнего Тагила Дмитрию Панову, Анатолию Быкову и Егору Ялунину. Полицейские будут находиться под стражей до 22 сентября, сообщает ИА «Все новости».

Напомним, троим оперуполномоченным отдела угрозыска предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»). По версии следствия, полицейские с целью получения от задержанного признательных показаний в краже применили к нему физическое насилие, позднее Станислав Головко скончался в больнице.

В конце июня Дзержинский райсуд Нижнего Тагила отказался рассматривать дело и оно было передано в суд Ленинского района. Обе стороны попытались обжаловать это решение, но облсуд отклонил апелляцию.