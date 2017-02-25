Суд приговорил жителя Саратова к обязательным работам за комментарии о «ватниках»

Октябрьский районный суд Саратова приговорил местного жителя Александра Гозенко к 160 часам обязательных работ за комментарии о «ватниках». Об этом сообщает BBC.

Судья признал 19-летнего Гозенко виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

По версии обвинения, Гозенко размещал в социальной сети «ВКонтакте» комментарии со словами «ватники» и «кацапы», в которых содержатся «лингвистические и психологические признаки побуждения к действиям насильственного характера в отношении группы лиц национальной принадлежности».

Прокуратура просила приговорить саратовца к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Защита Гозенко просила избрать ему наказание, не связанное с лишением свободы. Сам подсудимый, который ранее признал вину, в ходе последнего слова попросил назначить ему наказание в виде штрафа.

Адвокат Гозенко Олег Солдатенко отказался комментировать приговор «до его вступления в законную силу».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости