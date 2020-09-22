«Страшно не использовать возможность спасти чью-то жизнь». Кто и зачем становится донором костного мозга в Нижнем Тагиле

Ежегодно в России выявляют тысячи людей, страдающих заболеваниями крови. Помочь им зачастую может только пересадка костного мозга или стволовых клеток. Правда, вероятность того, что донор и больной будут совместимы, очень мала — примерно один к десяти тысячам. В России на сегодняшний день этот вид донорства развит очень слабо. В общероссийском регистре доноров людей недостаточно: их всего около 100 тысяч человек, в то время как в Америке — несколько миллионов. Два года назад благотворительный фонд «Русфонд» выиграл президентский грант на организацию поиска доноров костного мозга. Теперь любой желающий может прийти в медицинский центр «Инвитро» в своём городе и сдать кровь на типирование. 19 сентября в честь Всемирного дня донора костного мозга журналисты АН «Между строк» приобщились к акции и узнали, опасно ли быть донором костного мозга, что нужно сделать для трансплантации стволовых клеток и как жители Нижнего Тагила относятся к такому виду донорства.

Кому нужны доноры?

Костный мозг — это не спинной мозг, как считают многие, это мягкая ткань внутри костей. Пересадка клеток костного мозга требуется пациентам с онкологическими, гематологическими и иммунными заболеваниями. Обычно врачи рассматривают трансплантацию костного мозга как последний шанс спасти жизнь человеку. Так, куратор благотворительного фонда «Русфонд» Кристина Хребтова из Нижнего Тагила — одна из тех, кто победил рак благодаря трансплантации костного мозга.

О своей болезни тагильчанка узнала в декабре 2017 года, когда обратилась к врачам с жалобами на повышенную утомляемость и общее недомогание. Тогда её госпитализировали в отделение гематологии со страшным диагнозом «рак крови». Когда женщина прошла уже два курса химиотерапии, медики попросили её приехать на следующий курс вместе с братом. Он сдал кровь и оказался 100%-ным генетическим близнецом Кристины. Это значит, что их клетки костного мозга идентичны. В 2018 году стволовые клетки мужчины пересадили Кристине. Она смогла вернуться к прежней жизни.

«В человеческой спирали ДНК 200 кусков информации, генетический близнец должен подойти по 10, чтобы у реципиента не было отторжения. Поэтому очень сложно найти генетического близнеца, а вероятность того, что твой родственник может подойти для пересадки, — всего 15%. Больному подбирается несколько человек, выбирается самый молодой, лучше мужчина, потому что у женщин во время беременности происходит износ организма. Чем меньше совпадений, тем сложнее будет пересадка и тяжелее будет проходить период восстановления», — рассказывает Кристина.

Татьяна Пономарёва, ещё один волонтёр из Нижнего Тагила, столкнулась с онкологией несколько лет назад. Чтобы начать жить прежней жизнью, тагильчанке потребовалось два раза пересаживать клетки костного мозга. В декабре 2012 года ей поставили диагноз «классическая лимфома Ходжкина», и после 8 курсов химиотерапии и 2 курсов лучевой терапии была достигнута частичная ремиссия. Но в декабре 2015 года был выявлен рецидив. Тогда Татьяне пересадили клетки её костного мозга, приготовленные заранее. Этот вариант лечения подходит лицам, чей костный мозг изначально не был поражён опухолью. Вскоре у тагильчанки вновь случился рецидив. Врачи начали искать Татьяне донора. Сейчас он уже сдал свои клетки, однако они пока заморожены, поскольку у женщины есть противопоказания к трансплантации. Всё, что известно о доноре, — это год рождения, группа крови и регион проживания.

«Ты не знаешь, кто тебя спасает, ты не знаешь, кого ты спасаешь. Донорам говорят, например, что твой реципиент — девушка, ей столько-то лет. Всё. Только через два года ты можешь узнать о её судьбе и, если обе стороны согласны, вы можете встретиться. Дело в том, что пересадку делают только тем, кому уже практически ничего не поможет, поэтому даже после трансплантации выживают не все. И дело чаще всего не в донорском материале. Я вот только знаю, что у меня молодой человек 1986 года рождения, что у него четвёртая отрицательная группа крови, а проживает он в Ленинградской области», — рассказывает Татьяна.

Быть донором — это опасно?

Человек, который хочет стать донором, должен сдать всего 2 мл крови. Лаборатория типирует анализ: определяет его HLA-фенотип, набор генов, отвечающих за тканевую совместимость пациента с донором. После все эти данные заносятся в регистр, а потенциальному донору остаётся лишь ждать, когда его стволовые клетки понадобятся для трансплантации онкобольному.

Существует два способа забора стволовых клеток костного мозга. Первый — взять их из крови. Донору вкалывают специальный препарат, который стимулирует выход гемопоэтических стволовых клеток из костного мозга в кровь. Далее происходит забор крови, который внешне почти не отличается от обычного донорства крови. Второй способ — когда донору под общим наркозом шприцем делают несколько проколов тазовой кости. Через них берут достаточное количество смеси костного мозга и крови, а уже из неё выделяют стволовые клетки.

«Пересадки начались ещё в 1960-х годах в США. За всё это время погиб только один человек. Это был родственный донор, он осознавал все риски, ему было больше 60 лет. Сейчас в Америке поощряется быть донором, а в России люди боятся этого. Самый большой страх — это то, что у них из позвоночника будут что-то брать и они потом останутся инвалидами. На самом деле это похоже на переливание крови самому себе. Костный мозг всё время рождает новые клетки крови, которые проходят по всему организму и выходят, а во время забора этих клеток они просто проходят через кровоток, чтобы их было проще отобрать. Донор костного мозга восстанавливается в течение трёх недель, и восстанавливается настолько, что через три месяца может снова стать донором костного мозга. И вы также можете на любом этапе отказаться от пересадки, если вдруг у вас будут какие-то обстоятельства», — рассказала куратор «Русфонда» Кристина Хребтова.

Кто может стать донором?

Стать донором может любой желающий от 18 до 55 лет, не имеющий серьёзных заболеваний. Так, 19 сентября кровь на типирование сдала 43-летняя тагильчанка Екатерина. Она рассказывает, что не знала, где и как можно стать донором. Но наткнулась на объявление о поиске доноров костного мозга в соцсетях и решила стать одним из них.

«Это мой первый опыт в донорстве, до этого даже кровь не сдавала. Просто очень жалко, когда болеют дети. Каждый день по телевидению и в интернете мы видим просьбы и мольбы родителей о помощи малышам. Возможно, моя помощь будет нужна кому-то из них. Родные, кстати, к моему решению отнеслись хорошо, но немного с переживанием, как будет проходить сама процедура. Вообще, у нас очень мало людей знают о пересадке костного мозга, они плохо проинформированы», — отмечает Екатерина.

Тагильчанин Влад тоже пополнил ряды потенциальных доноров костного мозга. Как рассказывает мужчина, осложнений он не боялся, а родственникам даже не рассказал о своём решении.

«Решил стать донором, даже не задумываясь. Просто в один момент понял, что хочу оказать помощь людям, которые действительно в ней нуждаются. Быть донором не страшно, страшнее не использовать возможность спасти чью-то жизнь», — говорит Влад.

Отметим, что в Нижнем Тагиле на призыв сдать кровь для пополнения базы данных доноров костного мозга в минувшую субботу откликнулось меньше 10 человек.