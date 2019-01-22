Странные фокусы с руками и числами, или Зачем жителям Нижнего Тагила ментальная арифметика?

Занятия по ментальной арифметике вслед за скорочтением вошли в родительский топ развивающих методик в России. Набирают популярность они и в Нижнем Тагиле. В телешоу зрители в восторге от детей, которые с лёгкостью считают в уме многозначные числа, машут руками, одновременно читая стихи. Их умения восхищают и в то же время вызывают сомнения у многих — ведь не может быть всё так просто, это больше напоминает фокус, чем мыслительный процесс.

Где вообще это может пригодиться? Как после этого ребёнок сможет учиться в обычной школе? А нужно ли это взрослому? Вопросы, которые накопились к странной методике, мы задали руководителю и педагогам школы скорочтения и развития интеллекта IQ 007 в Нижнем Тагиле, которая обучает детей и ментальной арифметике.

1. Что за фокусы с руками и огромными числами?

Если говорить коротко и просто, то, двигая в воздухе пальцами, ребёнок в воображении (ментально) передвигает косточки на счётах, которые называются абакус, и производит расчёты. И важно отметить, что такие «фокусы» лишь вершина айсберга, главные глобальные изменения происходят в головном мозге ребёнка, который на занятиях по ментальной арифметике обучается очень быстро обрабатывать любую полученную информацию извне.

Интересна и история возникновения этой уникальной методики — ментальной арифметики. Четверть века назад её придумал турецкий исследователь Халит Шен, которого вдохновили древние китайские счёты. В Поднебесной это устройство называют абакус, в Японии — соробан. Кстати, в Японии и сегодня эти счёты используют для обучения устным вычислениям в начальной школе.

После того как ребёнок хорошо овладевает вычислениями на абакусе, он переходит к следующему этапу, к ментальной карте: глядя уже просто на изображение счётов, он учится передвигать их костяшки в воображении. Со временем отпадает необходимость и в изображении, абакус ребёнок целиком представляет лишь в уме. И на этом этапе задействуется уже максимум способностей: и мелкая моторика, и зрительная память, и воображение, и даже фантазия.

2. Чем ментальная арифметика отличается от обычных развивающих программ?

В традиционной школе чаще всего ребёнок задействует на уроке только одно полушарие головного мозга. Так, например, на уроке математики дети используют логическое мышление, а на уроке рисования задействовано уже творческое мышление. На курсе «Ментальная арифметика» ребёнок учится гармонично работать обоими полушариями головного мозга одновременно: с помощью правого полушария он представляет абакус в уме, а с помощью левого делает расчёты. Преимущества одновременного развития обоих полушарий мозга уже давно всем известны: это гармонично «прокаченный» и развитый мозг, готовый к быстрой реакции на любой запрос.

3. Как проходит занятие?

В нашей школе IQ 007 занятия по менару (ментальной арифметике. — Прим. ред.) проводятся 2-3 раза в неделю. Группы маленькие, максимум 4 человека. Уроки построены в игровой форме. У детей есть возможность не только считать, но и рисовать, создавать картины из мозаики и счётных палочек, решать логические задачи, отгадывать ребусы и головоломки. Каждая смена вида деятельности просчитана поминутно.

В IQ 007 существует две ступени курса «Ментальная арифметика». На 1-й ступени — «Сложение вычитание» — дети изучают состав числа, «больше», «меньше», «равно», «соседи», складывают и вычитают. Затем приступают к работе на абакусах. На 2-й ступени курса — «Умножение, деление» — дети учатся в уме умножать и делить большие, многозначные числа. Методика развивает концентрацию и внимание, скорость мыслительных операций, пространственное и образное мышление, креативность мышления, аналитическое мышление при помощи теории ТРИЗ (Теория решения изобретательных задач). Каждую ступень можно пройти за 8-9 месяцев, курс по каждой из ступеней длится 72 часа.

4. С какого возраста можно заниматься ментальной арифметикой?

Менар рассчитан для детей от 4 лет и без верхнего возрастного порога. Но эффективнее всего процесс обучения проходит в периоде с 4 до 14 лет. Именно в этом возрасте на фоне очень интенсивного развития у детей наблюдается так называемая пластичность мозга, многие умения схватываются на лету и сохраняются на долгие годы.

5 Ментальная арифметика может стать проблемой для ребёнка на традиционных уроках математики?

На самом деле, несмотря на своё название, ментальная арифметика не ставит основной своей целью научить ребёнка считать, скорее это приятный бонус. Самой главной задачей курса является всестороннее развитие мозга, что, в свою очередь, ведёт к повышению успеваемости в школе по всем предметам. Лучше всего относиться к этой методике как к шикарному вспомогательному элементу — она не повлияет на школьную программу, но при решении школьных заданий точно добавит ребёнку уверенности, скорости реакции, самостоятельности, инициативности. Как мы уже отмечали, методика развивает правое и левое полушария мозга, а гармоничное развитие позволяет ребёнку в будущем стать успешным в любой области.

6. Сложно​​ ли​​ взрослым​​ освоить​​ методику и надо ли вообще? Где в жизни это пригодится?

Взрослым очень даже можно освоить данную методику. Более того, в странах Европы её используют для профилактики болезни Альцгеймера, старческого слабоумия. Нужно рассматривать эту программу как фитнес для мозга. На занятиях по менару постоянно тренируется мозг, главным результатом этой тренировки становится увеличение скорости усвоения и обработки совершенно любой информации, будь то ценники в магазине или сложные расчёты на работе. Постоянное мелькание цифр во время занятий, равно как и любых фактов и данных в нашей обычной жизни, становится комфортным.

Вся эта методика — не заученные знания, а понимание схемы работы собственного мозга, поэтому навыки остаются у человека на подсознательном уровне.

7. Можно сначала попробовать бесплатно?

Это самый идеальный вариант. Чтобы окончательно определиться, ходить на занятия или нет, запишитесь на первое бесплатное занятие в нашей школе IQ 007 по телефону 8 (922) 111-15-51. Оно будет длиться 30–40 минут. Педагог проведёт его одновременно с родителем и ребёнком. И конкретно с педагогом на месте можно будет подобрать наиболее удобный для ребёнка график занятий и обсудить все волнующие вопросы.

Учебный класс по ментальной арифметике школы IQ 007 находится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, 47, 3-й этаж, кабинет № 304.

С февраля 2019 года классы по менару откроются и в центре города (ул. Октябрьской революции, 44) и на Вагонке (пр. Дзержинского, 53).

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