Страховщики попросили ЦБ усложнить правила электронной продажи ОСАГО

Российский союз автостраховщиков в целях предотвращения мошенничества при электронной продаже полисов ОСАГО попросил ЦБ усложнить процедуру, пишет «Коммерсантъ».

В списке предложений союза автостраховщиков указывается, что страхователем сможет выступать только владелец транспортного средства (пока таких ограничений нет). Данные при оформлении страхования будут вводиться только вручную, без возможности загрузить сканы документов. Время покупки полиса предлагается ограничить 90 минутами. Кроме того, старт действия полисов будет отложен на 72 часа после покупки, чтобы исключить возможность купить документ после ДТП.

При обнаружении неверных данных страховщик имеет право прекратить действие полиса. Сейчас документ с искажёнными данными считается действительным, страховщик обязан провести по нему выплату в случае ДТП и только потом подать к автовладельцу регрессное требование.

Также РСА просит ЦБ смягчить требования к сайту страховщика ОСАГО: снять запрет на восстановительные работы в дневное время, исключить положение о максимальном времени восстановления доступности сайта в восемь часов с момента выявления проблем на сайте и убрать обязательные счётчики с указанием времени, оставшегося до восстановления сайта, в режиме обратного отсчёта.

Защитники автомобилистов указывают на неудобства для водителей, которые возникнут в случае, если ЦБ поддержит предложения рынка.

«С отказом от предоставления сканов документов я согласен. Я слышал, что исправления в графическом редакторе стали предметом мошенничества и это приносит убытки страховщикам, но в части трёхдневной задержки вступления полиса в силу — и, соответственно, возможности легально ездить — я вижу создание сложностей для водителей», — отметил президент Ассоциации по защите прав автострахователей Максим Ханжин.

Возможность же купить полис в офисе страховщика — в этом случае отсрочка не применяется — поможет не всем: в определённых регионах до сих пор есть проблемы с доступностью полисов, подчеркнул Максим Ханжин.

В феврале Минфин провёл очередное совещание по вопросу реформы ОСАГО. По данным «Коммерсанта», основным объектом критики стало предложение ввести два вида полисов с разными страховыми суммами. ЦБ считает, что это приведёт к дискриминации потерпевших и нанесёт ущерб добровольному страхованию ответственности, развитие которого заложено в Стратегию развития страхования в России до 2020 года.