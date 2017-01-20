Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов быть осторожнее в высказываниях о народах России

Вячеслав Володин попросил парламентариев следить за высказываниями о населяющих Россию народах и учитывать, что Россия – многонациональная страна. Об этом пишет ТАСС.

Поводом для внимания спикера стало выступление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которое было посвящено положению русского народа в СССР.

В своём выступлении Жириновский упомянул опубликованную в 1987 году статью под названием «Русские в СССР».

«Перестройка позволила эту статью выпустить, а потом замолчали, уже стало невыгодно раскрывать бедственное положение русских. Сама идея была какая: есть вроде бы русский народ, прибалты, белорусы, вроде более высокоразвитые. Теперь давайте поднимем отсталые народы до уровня высокоразвитых, и к чему это привело?», - заявил Жириновский.

Вячеслав Володин призвал лидера ЛДПР быть сдержаннее в высказываниях.

«Коллеги, обращаю внимание, что в этом зале присутствуют депутаты, представляющие разные нации и народности, представляющие Россию. Россия - многонациональная страна, поэтому, когда мы говорим о какой-то национальности, когда мы подчеркиваем свое отношение к народу, давайте это учитывать, потому что мы с вами живем в России», - подчеркнул Володин.

Спикер подчеркнул равное положение населяющих Россию народов.

«Мы исходим из того, что все мы братья, и тогда у нас многое будет получаться», - добавил он.

Комментируя слова Жириновского о роли некоторых национальных республик в распаде Советского Союза, Володин заявил, что это произошло «во многом не по вине тех», о ком говорил лидер ЛДПР.

«Тот же глава Казахстана до последнего делал все для того, чтобы сохранить Советский Союз. Кто разрушил-то? Давайте из этого исходить», - отметил Володин.

Агентство новостей «Между строк»