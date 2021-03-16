Спектакль тагильских кукольников по пьесе Коляды прошёл отбор на международный фестиваль

Моноспектакль Нижнетагильского театра кукол «Аленький цветочек» (6+) прошёл отбор на международный фестиваль «Театр кукол — без границ». Ведущие театры кукол страны соберутся в Москве с 12 по 16 мая.

В десятый раз фестиваль «Театр кукол — без границ» пройдёт в столице России. Организаторы ежегодно отбирают необычные постановки российских театров и зарубежья, в программе — театральные работы для малышей, подростков и взрослых.

Премьера спектакля «Аленький цветочек» состоялась в 2019 году в рамках камерного проекта «Сказки под абажуром» для малого зала. Постановщик — главный режиссёр Наталья Молоканова, художник — Анастасия Гончарова из Санкт-Петербурга. Спектакль поставлен по пьесе Николая Коляды в формате моноспектакля: одна актриса исполняет роли всех персонажей. Куклы в спектакле планшетные, с руками на шарнирах, а чудовище похоже на оживший куст с мерцающими глазами. В двух составах постановки заняты Татьяна Швендых и Ирина Чувашова, сообщают в Нижнетагильском театре кукол.

«Моноспектакль на малой сцене — вызов и для актёра, и для авторов. Чтобы удержать внимание зала, нужно создать динамичную и яркую историю, ведь декорации и актёр находятся на расстоянии вытянутой руки от зрителей! Нельзя сфальшивить, и важно продумать все детали — от костюмов до треска поленьев в камине и аленького цветочка», — говорит режиссёр Наталья Молоканова.

В ноябре 2019 года постановка получила спецдиплом «Лучший спектакль для детей» на международном фестивале «Коляда-Plays 2019».