Союз журналистов России потребовал найти угрожавших «Новой газете»

Союз журналистов России требует от правоохранительных органов установить и привлечь к ответственности авторов угроз в адрес коллектива «Новой газеты», со ссылкой на заявление союза пишет «Интерфакс».

«17 и 18 октября к зданию, где расположена редакция "Новой газеты", были подброшены венок и корзина с отрезанной головой барана и "посланиями", содержащими недвусмысленные угрозы в адрес журналистов и редакции "Новой газеты". Союз журналистов России требует от правоохранительных органов незамедлительно принять все необходимые меры для установления и наказания виновных в этих демонстративных акциях», — говорится в сообщении СЖР.

СЖР подчёркивает, что «угрозы любого рода в адрес российских журналистов абсолютно недопустимы и продиктованы в том числе ложным ощущением безнаказанности их безымянных "авторов"».

Напомним, ранее сообщалось, что редакция «Новой газеты» обратилась в полицию в связи с угрозами, поступающими в адрес журналистов издания.

«Два дня подряд к зданию редакции приходят венки с угрозами в адрес одного из наших новых сотрудников, который ещё даже к работе не приступил. Вчера — венок, сегодня — венок и отрезанная баранья голова, с угрозами», — рассказал председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

По его словам, «речь идёт об огромной провокации, которая ведётся в сети людьми, которые, как мы считаем предварительно, приближены к так называемым интернет-троллям». Муратов пояснил, что в последние несколько дней в интернете была распространена не соответствующая действительности информация о том, что некие террористы запрещённого в России «Исламского государства», задержанные спецслужбами в Уфе, готовили нападение на российских лётчиков, воевавших в Сирии.

«А вот их адреса и данные они якобы почерпнули в "Новой газете"», — сказал Муратов.

По его словам, этот фейк был подхвачен различными, в том числе известными в сети, персонажами.