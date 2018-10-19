«Новая газета» обратилась в полицию после угроз в адрес журналистов

Редакция «Новой газеты» обратилась с заявлением в полицию в связи с поступившими угрозами в адрес журналистов издания, сообщает пресс-секретарь газеты Надежда Прусенкова.

«Мы обратились в органы, проводится проверка. По её итогам будет известно, возбудят дело или нет», — сказала она ТАСС.

«Новая газета» также потребовала от Министерства внутренних дел и других правоохранительных органов принять все необходимые меры для защиты журналистов.

Накануне, 18 октября, в редакцию «Новой газеты» прислали траурный венок, а также отрезанную баранью голову в корзине. В прикреплённых записках говорилось, что «презенты» предназначены главному редактору и журналисту издания Денису Короткову. Последнего в одной из записок назвали «предателем Родины».

Денис Коротков, работая в петербургском издании «Фонтанка», публиковал среди прочего материалы про наёмников из частных военных компаний в Сирии. Он также смог получить личные данные погибшего в Сирии летчика Романа Филиппова через уязвимость на сайте Минобороны. Позднее он перешёл на работу в «Новую газету». По утверждению издания, сейчас против него ведётся информационная кампания в интернете.