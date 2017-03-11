Совфед назвал «уткой» сообщения о российском спецназе на границе с Ливией

Сообщения о присутствии российского спецназа на границе с Ливией являются «уткой». Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, передаёт «Интерфакс». По словам Озерова, военное присутствие РФ в Ливии невозможно без санкции Совета безопасности ООН или непосредственного обращения ливийских властей.

«Мне об этом ничего неизвестно. Но это не самое главное. К Совету Федерации никто не обращался по вопросу о направлении российских Вооружённых сил на территорию Египта или Ливии», – сказал Озеров.

Сенатор отметил, что подобные публикации могут быть попыткой отвлечь внимание от намерений США применить спецподразделения в Ливии.

В свою очередь, первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров также назвал сообщения о спецназе РФ, прибывшем на авиабазу в Египте рядом с ливийской границей, фейком.

«Россия этого не делала, Минобороны это не подтверждает. Это фейковая новость, на которую не нужно обращать внимания», – уверяет сенатор.

Напомним, ранее о переброске российских военных специалистов и беспилотников на египетскую авиабазу в Сиди Барани в 100 километрах от границы с Ливией сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники США и Египта.

В то же время представитель командования армии Египта заявил, что иностранных солдат на территории страны нет.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС