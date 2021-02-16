Сотрудники ЕВРАЗ НТМК удостоены премии Черепановых

Начальник цеха прокатки широкополочных балок Дмитрий Кавун и главный специалист отдела развития ИТ-инфраструктуры и систем связи ЕВРАЗ НТМК Константин Бушин стали лауреатами премии имени изобретателей Ефима и Мирона Черепановых. Медали инженерам за вклад в развитие научно-технического прогресса, совершенствование техники и технологии производства вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает пресс-служба компании.

Начальник цеха прокатки широкополочных балок Дмитрий Кавун начал трудовую деятельность на ЕВРАЗ НТМК в 1993 году. При его участии осваивался почти весь выпускаемый в цехе сортамент продукции, который сегодня включает более 300 балочных профилей. Продукция поставляется в страны дальнего и ближнего зарубежья: Корею, Иран, Украину, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Армению.

Дмитрий Кавун является автором патента, трёх заявок на изобретения и трёх научных статей. Технические решения направлены на увеличение производительности, снижение негативного воздействия на окружающую среду. Одно из его рационализаторских предложений позволило уменьшить затраты при прокате шпунта Ларсена и повысить качество продукции. Экономический эффект от внедрения составил 486 тысяч рублей. Сейчас при непосредственном участии Дмитрия Кавуна производится техническое перевооружение участка подготовки сменного оборудования ЦПШБ. После реализации проекта объёмы производства шпунта увеличатся на 24 тысячи тонн в год.

Второй лауреат премии Черепановых Константин Бушин работает на ЕВРАЗ НТМК более 20 лет. Он начал трудовую деятельность в конвертерном цехе и прошёл все ступени профессионального развития — от инженера-электроника до главного специалиста отдела развития ИТ-инфраструктуры и систем связи. Под его руководством и при непосредственном участии были модернизированы сеть передачи данных конвертерного цеха и экспертная система автоматизации машины непрерывной разливки стали № 4.

В составе рабочей группы им реализованы проекты «Моделирование работы первого дуплекс процесса конвертерной плавки» и «Визуализация ИТ-инфраструктуры АСУТП сталеплавильного производства». Перечисленные проекты позволили предприятию увеличить объёмы, расширить сортамент, а также повысить качество выпускаемой продукции. Константин Бушин много сил и времени уделяет внедрению новейших технологий в производстве стали и пользуется заслуженным авторитетом коллег. Константин — лауреат конкурса «Инженер года» Нижнего Тагила, награжден благодарственным письмом Министерства транспорта и связи Свердловской области.



Губернатор награждает главного специалиста отдела развития ИТ-инфраструктуры и систем связи НТМК Константина Бушина / предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ НТМК

