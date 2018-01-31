Сообщившим о бомбе в ЦГБ № 1 Екатеринбурга оказался бомж, которого ранее осудили в Нижнем Тагиле за лжеминирование Демидовской больницы

Сообщившим о взрывном устройстве в ЦГБ № 1 Екатеринбурга утром 29 января оказался 62-летний уроженец Невьянска Сысоров А., который ранее был осуждён за аналогичное преступление в Нижнем Тагиле. Уточняется, что мужчина нигде не работает и не имеет определённого места жительства.

«Задержанный полностью признался в содеянном. Он пояснил, что приехал в Екатеринбург в конце прошлого года и бродяжничал, — пояснили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. — Чтобы получить ночлег, подозреваемый неоднократно вызывал скорую помощь, которая привозила его в больницы. Однако через некоторое время его выписывали и ему вновь приходилось искать место для ночлега».

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», 30 апреля прошлого года в вечернее время в единую дежурно-диспетчерскую службу города позвонил неизвестный и сообщил, что в Демидовской больнице прогремят взрывы. В связи с тем, что медицинское учреждение имеет три филиала, было принято решение проверить все корпуса, но информация о бомбе не подтвердилась. Позже лжеминёр был вычислен и задержан. В конце января Ленинский районный суд Нижнего Тагила оштрафовал Сысорова на 10 тысяч рублей.