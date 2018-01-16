Собранные на заводах в Курганской области подписи в поддержку Путина аннулировали

Избирательный штаб президента Владимира Путина аннулировал подписи в его поддержку, которые были собраны на двух заводах в Курганской области, со ссылкой на пресс-секретаря штаба Андрея Кондрашова пишет «Коммерсантъ». По его словам, были выявлены нарушения в процедуре сбора подписей.

«Мы благодарим всех людей, которые отдали свои подписи в поддержку Владимира Путина, однако руководство двух предприятий Курганской области без консультаций с штабом, его региональным отделением грубо нарушило законодательство и провело сбор подписей на предприятии в рабочее время, поэтому такие подписи мы принять не сможем», — сказал Кондрашов.

Он отметил, что региональные власти о произошедшем осведомлены не были.

Ранее курганское отделение КПРФ пожаловалось в Центризбирком на нарушение закона о выборах президента, получив перед этим информацию из региональной федерации профсоюзов. В жалобе говорилось, что 11 января в цехе на «Курганмашзаводе» подписи в поддержку Путина собирали в рабочее время и что руководство обязало всех работников цеха принести документы, удостоверяющие личность. 12 января администрация намеревалась собрать подписи среди работников ещё одного цеха. Также 11 января подписи в рабочее время и в производственных помещениях собирали в ООО «Курганхиммаш».

«Допущенные нарушения выборного законодательства дискредитируют избирательную кампанию по выборам президента РФ и ставят под сомнение легитимность её будущих результатов», — говорилось в жалобе КПРФ.

Ранее штаб Путина сообщил, что собрал 700 тысяч подписей, хотя для регистрации кандидата-самовыдвиженца нужно лишь 300 тысяч.

По информации «Росбалта», студенты одного из вузов в Санкт-Петербурге пожаловались на то, что их заставили собирать подписи в поддержку Путина. В ректорате учебного заведения эту информацию опровергли. 9 января ЦИК заявил, что принуждения к сбору подписей в поддержку кандидатов в президенты не выявлено.