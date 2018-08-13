СМИ: В поджоге карельской церкви XVIII века подозревается 15-летний школьник

В поджоге деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы XVIII века в Кондопоге подозревают 15-летнего школьника, сообщает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах региона.

«В поджоге подозревается 15-летний школьник. У него психические отклонения. Свои действия он [объяснил] так, что хочет прославиться на весь мир», — сказал источник.

Напомним, пожар произошёл утром 10 августа. По предварительным данным, возможной причиной возгорания стал поджог. Возбуждено уголовное дело статье УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия».

Успенская церковь была расположена на южной окраине Кондопоги. Первый храм на этом месте появился в 1563 году. Современная церковь была возведена в 1774 году местными мастерами. Она являлась уникальным памятником деревянного зодчества XVIII века.