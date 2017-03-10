СМИ узнали об инициативе ФАС замедлять доступ к сайтам компаний-нарушителей

В законодательство могут внести поправки, позволяющие по решению суда замедлять доступ к сайтам интернет-компаний, нарушившим российский закон. Об этом со ссылкой на чиновников, сотрудников интернет-компаний и операторов связи пишут «Ведомости».

Издание уточняет, что причиной разрабатываемых мер стало невыполнение многими иностранными компаниями-нарушителями решений российских судов и госорганов со ссылкой на то, что они подчиняются законам стран, в которых зарегистрированы. Также отмечается, что в случае принятия норма будет также распространяться на российские компании.

Близкий к Федеральной антимонопольной службе источник «Ведомостей» рассказал, что помимо ФАС проект разрабатывают Роскомнадзор и другие ведомства. По его словам, инициатива находится «на финальной стадии» согласования в администрации президента.

Операторы связи рассказали газете, что находятся «не в восторге» от предложения, так как абоненты будут винить в замедлении доступа к сайтам именно компании связи.

Напомним, в конце августа 2016 года ФАС оштрафовала Google на 438 млн рублей за нарушение конкуренции на рынке мобильных приложений. Жалобу на компанию подал «Яндекс». В российской компании утверждали, что Google предоставляет производителям смартфонов доступ к компонентам Android на условиях, которые влияют на их решение предустанавливать на устройства сервисы американской компании. Позже ФАС оштрафовала Google Inc. и Google Ireland Limited на 500 тысяч рублей каждую из-за невыполнения решения ведомства. Компания подала жалобу на это решение, к судебному процессу привлекли «Яндекс».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Ведомости»