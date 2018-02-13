СМИ: Студента из Белогородской области приговорили к реальному сроку за «экстремизм» из-за дипломной работы

Студента Воронежского экономико‐правового института Александра Крузе приговорили к 2,5 годам колонии‐поселения за четыре репоста во «ВКонтакте», которые сочли экстремистскими. По версии следствия, в них содержались лозунги, возбуждающие ненависть к евреям, коммунистам и представителям стран Средней Азии и Кавказа. Молодой человек свою отрицает ‐ он утверждает, что просто собирал материалы для дипломной работы.

24-летний Крузе утверждает, что использовал репосты, чтобы провести соцопрос для написания дипломной работы. Он учится на пятом курсе юридического факультета Воронежского экономико-правового института по направлению «уголовное право». Перед этим он уходил в академический отпуск, чтобы служить в армии. Весной 2018 года он должен был защищать диплом на тему «Экстремизм в современных условиях: международные аспекты противодействия».

«Ещё на первом курсе преподаватели проводили беседу о будущих дипломных работах, где акцент ставился на то, что студенты многие темы обходят стороной, так как необходимо проводить долгосрочные исследования. В пример привели экстремизм. Ну вот я и решил взять его «в разработку», — рассказал Крузе в интервью газете «Московский комсомолец».

11 июля 2017 года в квартиру к Александру Крузе пришли сотрудники ФСБ. Отец студента Александр рассказал, что в день обыска сотрудники ФСБ «пытались найти хоть какую-то улику» в доказательство того, что молодой человек — экстремист. Силовики изъяли системный блок, который приобщили к материалам дела как орудие преступления.

Крузе приговорили к 2,5 годам колонии-поселения. Его признали виновным по 282 статье, к которой добавили часть 2 статьи 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). В качестве дополнительного наказания Крузе на 1,5 года запретили пользоваться интернетом. Исключение — право на поиск и получение информации. Семья подала апелляцию на решение Старооскольского городского суда. Её рассмотрят 12 февраля.