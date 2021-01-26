СМИ: Создатель «Новичка» Леонид Ринк готовит к выпуску лекарство от коронавируса

Один из разработчиков отравляющего вещества «Новичок» Леонид Ринк заявил, что готовит к выпуску противовирусное средство «Иммофон», якобы способное бороться с коронавирусной инфекцией, со ссылкой на слова самого Ринка пишет РИА Новости.

Сейчас его компания «ИнтерВита» производит опытные партии препарата для проверки его действия, а также ведёт переговоры с Минздравом о выпуске его на рынок.

Сам препарат основан на синтезированном в СССР «Диуцифоне», предназначавшемся для лечения проказы. Ринк утверждает, что его модернизировали: ускорили его растворение в плазме крови и добавили в состав противолепрозный «Дапсон».

«Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм, который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19», — заявляет Ринк.

По его словам, препарат испытали на 700 пожилых пациентах-добровольцах и «ни одной тяжёлой стадии и ни одной смерти после заражения» не было.

Ранее Леонид Ринк выступал в СМИ как один из главных комментаторов отравления оппозиционера Алексея Навального. Его высказывания сводились к тому, что симптомы отравления «Новичком» отличаются от того, что случилось с Навальным, а также что при применении «Новичка» оппозиционер вряд ли бы выжил.

Позже медики из немецкой клиники Charite опубликовали в научном журнале Lancet статью, где напрямую утверждали, что лечившийся у них Навальный демонстрировал симптомы отравления ингбитором холинэстеразы, к которым относится и «Новичок».