СМИ сообщили об аресте замглавы Приморья и обысках в администрации края

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова, в здании краевой администрации прошли обыски, сообщает местный портал Vostok.Today. Информацию подтвердил источник VladNews в правоохранительных органах. Издание пишет, что «интерес силовиков связан с энергетикой и Уссурийском», но отмечает, что эта информация не проверена.

«Прошли обыски в администрации Приморского края и в его [Евгения Вишнякова] кабинете. Информации о задержании подтверждённой нет. Он сейчас в отпуске. Должен был завтра выйти на работу», — пояснили в пресс-службе администрации Приморского края.

В пресс-службе МВД России по Приморскому краю не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о задержании вице-губернатора.

«У нас нет такой информации», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Дальневосточный информационный портал EastRussia передал, что помимо Вишнякова мог быть задержан мэр Уссурийска Евгений Корж.

Новостное агентство «Приморье 24» пишет, что Вишняков ушёл в отставку. Такую информацию журналистам сообщил источник, близкий к администрации края. Другой источник сообщил, что Вишняков был задержан «по подозрению в должностных преступлениях, связанных с обеспечением газом нового микрорайона "Радужный" под Уссурийском». По данным этого источника, «Вишняков поднял цену контракта по газоснабжению микрорайона более чем на 50 млн». В заметке портала также говорится о том, что мэр Уссурийска Корж стал фигурантом уголовного дела «по этой же истории».

В декабре 2016 года в Приморье был задержан другой вице-губернатор, Сергей Сидоренко. Он стал фигурантом дела о покушении на мошенничество, его подозревали в хищении не менее 10 млн рублей из бюджета. До этого в мае 2016 года арестовали и другого вице-губернатора региона, Олега Ежова. Дело против него было возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: пресс-служба администрации Приморского края