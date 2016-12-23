СМИ сообщили о клинической смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков доставлен в столичную больницу, к нему была вызвана бригада реаниматологов, пишет «Дождь». Пресс-секретарь Лужкова Геннадий Теребков заявил телеканалу, что экс-чиновник находится в клиническом госпитале в подмосковном Лапино. Источник «Интерфакса» в медицинских кругах также рассказал, что Лужков пережил клиническую смерть.

«То, что он находится в Лапино, – ложь. Никакой срочной госпитализации не было. Юрий Михайлович имеет право посещать медицинские учреждения по своему усмотрению», – заявил позже в беседе с «Медузой» Теребков.

По информации Life, бывшему мэру стало плохо сегодня днём, к нему была экстренно вызвана бригада реаниматологов. Телеканал также сообщил, что Лужков упал в обморок в библиотеке МГУ. По данным издания, бывший мэр Москвы долгое время принимал сильнодействующий лекарственный препарат, после чего у него упало давление и произошёл приступ.

В сентябре 2016 года Лужкову исполнилось 80 лет. Он был мэром Москвы с 1992 по 2010 годы. После отставки возглавил факультет управления крупными городами Международного университета в Москве.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости