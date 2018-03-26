СМИ сообщили о просьбе главы МЧС Аману Тулееву не приезжать к ТЦ в Кемерове

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев по личной просьбе главы МЧС Владимира Пучкова отказался от поездки на место ЧС в торговом центре «Зимняя вишня», чтобы его кортеж не мешал работе спасателей, сообщает TJournal.

По информации издания, на брифинге 26 марта непредставившаяся журналистка спросила Амана Тулеева о том, что он успел сделать после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, и отметила, что сегодня главу региона «не видели на месте ЧП». Тулеев отметил, что возглавлял штаб 25 марта с 16:00 по местному времени, но на место происшествия так и не приехал. Других подробностей глава региона не привёл.

«Есть причины у меня», — подчеркнул губернатор.

На этом моменте Тулеева перебил глава МЧС Владимир Пучков, который рассказал о личной просьбе к губернатору.

«Я, если вы обратили внимание, лично руководителя попросил, чтобы в зоне проведения поисково-спасательных работ не мешали выполнять профессиональную задачу. Если бы приехал руководитель, был бы определённый сдвиг по выполнению задач. Точно так же я благодарен всем руководителям служб области, которые занимались [делом] на своих рабочих местах, выполняя свои прямые функциональные обязанности», — заявил Пучков.

Радиостанция «Говорит Москва» подтвердила информацию про «кортеж» Тулеева у начальника отдела по связям с общественностью администрации Кемерово Ларисы Деменёвой.

«На брифинге Пучков сказал, что это была его просьба, потому что там и так был затруднён подъезд к месту ЧП. Поэтому был очень малый круг официальных лиц, чтобы не мешать работе», — рассказала Деменёва.

Ранее в МЧС подтвердили гибель 47 человек на месте пожара в ТЦ, в то же время «Россия 24» со ссылкой на оперативный штаб сообщила о 53 погибших, а источник «Интерфакса» уточнил, что жертвами пожара стали как минимум 55 человек.