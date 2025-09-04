Слаженная оперативная работа врачей Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Серова спасла жизнь 57-летнему уральцу с тяжелейшей черепно-мозговой травмой

Как сообщает в портал «Здравоохранение уральцев», в Серове 57-летнего мужчину ударила стрела строительного крана, расколов ему череп. Мужчина был доставлен в отделение скорой медицинской помощи Серовской городской больницы, которое является единственным стационарным учреждением на севере региона. Благодаря высокоточному компьютерному томографу врачам удалось быстро диагностировать травмы и определить расположение костных отломков, которые повредили мозг. Один из них представлял особую опасность, так как мог привести к гибели пациента в любой момент. В ходе слаженной работе реаниматологов, состояние пострадавшего удалось стабилизировать.

«Благодаря объединению службы "03" и созданию стационарного отделения скорой медицинской помощи нам удалось наладить "бесшовное" проведение пациента от поступления вызова до реанимационных мероприятий. Чёткая работа на всех этапах является критически важным фундаментом, без которого невозможно ни последующее успешное лечение, ни скорейшее выздоровление пациента», — пояснил главный врач Серовской ГБ Иван Болтасев.

Профильные специалисты из Екатеринбурга, проведя телеконсультацию, подтвердили необходимость госпитализации серовчанина в ближайший межмуниципальный медицинский центр. Мужчину срочно доставили в Городскую больницу № 1 Нижнего Тагила, где его встретила операционная бригада. Нейрохирург Дмитрий Неволин, анестезиолог-реаниматолог Аслам Абдуев и операционная медсестра Нина Дмитриева удалили костные отломки и гематомы, а также восстановили целостность твёрдой мозговой оболочки.

«Во многих случаях время — решающий фактор. Выстроенный алгоритм взаимодействия учреждений здравоохранения, современное оборудование, которое есть даже на периферии, телемедицинские технологии — вот ключевые элементы, благодаря которым удаётся спасать свердловчан. В сочетании с передовым оснащением нашей больницы и опытом врачей это делает высококвалифицированную медицинскую помощь доступной на местном уровне», — подчеркнул и.о. главного врача ГБ № 1 Нижнего Тагила Константин Нечаев.

После завершения лечения мужчину выписали из стационара. Его речь постепенно восстанавливается, а пострадавшие руки и ноги начинают двигаться. На данный момент уралец проходит реабилитацию, и медицинские специалисты продолжают поддерживать связь с этим уникальным пациентом.