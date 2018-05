СК завёл дело о пропаганде терроризма на редактора Washington Examiner из-за статьи с предложением взорвать Крымский мост

Следственный комитет завёл уголовное дело в отношении редактора The Washington Examiner Уго Гурдона из-за статьи Тома Рогана с предложением взорвать Крымский мост, сообщается на сайте ведомства. Следствие пришло к выводу, что Гурдон согласовал и опубликовал статью Рогана на сайте издания. Ведомство увидело в этом пропаганду терроризма (ст. 205.2 УК РФ).

Накануне СК завёл уголовное дело о публичных призывах к теракту в отношении Рогана. Следствие назначило психолого-лингвистическую экспертизу его статьи.

На сайте The Washington Examiner в рубрике «Мнения» 15 мая был опубликован текст Рогана под заголовком Ukraine should blow up Putin's Crimea bridge («Украине нужно взорвать Крымский мост Путина»). По мнению журналиста, этот мост является «возмутительным оскорблением Украины как государства».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал текст Рогана безумием и уродливым проявлением некачественной журналистики. Он отметил, что правоохранительным органам, в том числе американским, стоит обратить на него внимание.

Позже Роган написал, что не жалеет о своей статье, но ему стоило яснее выразиться. Он подчеркнул, что взорвать мост нужно «без единой жертвы». Журналист добавил, что уважает российский народ и российскую историю, но не «режим».