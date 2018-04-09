СК завёл дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска

Управление Следственного комитета России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по факту жестокого обращения медработника детской городской клинической больницы № 4 с младенцами-«отказниками», сообщается на сайте ведомства.

«В апреле 2018 года одним из пациентов больницы на камеру мобильного телефона было зафиксировано, как медицинский работник при проведении обследования ребёнка жестоко обращается с ним», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что ребёнок-«отказник» поступил на лечение в детскую больницу имени В. С. Гераськова из перинатального центра одного из роддомов Новосибирска в 2017 году. Следователи завели дело по ст. 238 Уголовного кодекса РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).