СК решил перевести Алексея Малобродского под домашний арест

Следственный комитет России принял решение перевести обвиняемого по делу «Седьмой студии» Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест, сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что это сделано «с учётом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств». Соответствующее ходатайство направлено в Басманный суд Москвы.

Напомним, бывший гендиректор «Седьмой студии» Алексей Малобродский находится под арестом с лета 2017 года. Его, как и остальных фигурантов дела, подозревают в хищении более 130 миллионов рублей, выделенных на театральные постановки.

23 апреля новый художественный руководитель МХТ Сергей Женовач рассказал, что министр культуры Владимир Мединский «лично занимается» вопросом о переводе Малобродского из СИЗО под домашний арест. При этом 18 апреля Малобродскому и другим фигурантам дела продлили срок меры пресечения. На это заседание суда из Минкульта поступило ходатайство, в котором такое решение следствия поддерживается.